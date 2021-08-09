【TOPick診症室】年過30歲肌肉流失易受傷　中大骨科教授教兩招鍛鍊肌力

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疫情之下無法外遊，行山遠足成為一項熱門的假期活動。中大醫學院矯形外科及創傷學系系主任容樹恒表示，不少人在行山時會因為肌肉力量不足而導致創傷，建議平日要多做「基本功」，避免出現髂脛束綜合症或筋骨的綜合症。
容樹恒在接受TOPick訪問時指出，行山在疫情下成為了一種十分流行的運動，但不少人在行山時會出現膝蓋軟骨磨損或膝蓋周邊肌腱創傷，導致髕骨綜合症或髂脛束綜合症。他解釋，因上下山時，膝蓋屈曲伸展所承受的壓力，是平日走路的3至4倍，當沒有足夠的肌肉力量，或會導致膝蓋軟骨磨損。
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