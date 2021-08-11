【ET財經早點1分鐘】美基建法案參議院過關 道指標指新高 雷軍目標 小米手機3年內全球第一

美國參議院通過跨黨派1萬億美元基建法案，包括5500億美元新的基礎建設撥款，下一步將送眾議院審議。眾議院議長佩洛西曾表示，參議院通過3.5萬億美元經濟計劃預算案前，不會允許眾議院表決這份跨黨派基建法案。道指升162點，與標指齊創新高。

恒指夜期跌46點，美國債息上升，拖累騰訊 （00700） ADR低本港價百分之一。嗶哩嗶哩美股低港近百分之五。

小米 （01810） 創辦人雷軍發表演講，宣布下一個目標，是要在三年內拿下全球第一。小米1於10年前開始發售，合共賺取3.7億元，成為小米成立以後首筆收入，才得以壯大。因此宣布向小米手機1用戶每人贈送1999元紅包。

另外，恒大集團證實，正接觸幾間潛在獨立第三方投資者探討出售旗下部分資產，包括但不限於出售恒大汽車及恒大物業的部分權益。目前尚未確定或訂立，任何具體計劃或正式協議。