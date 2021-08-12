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【ET財智Talk】疫下醫療需求急增　利好美股醫療板塊長遠發展

足本睇：https：//video.hket.com/video/3028113

今年以來，美股屢破頂，有5年投資美股經驗、曾在投行工作4年的前投資銀行家方源在《ET財智TALK》分析指，美國醫療開支隨年增加，同時預計拜登政府將針對低收入人士推出補貼醫保措施，長遠利好醫療板塊前景。

ET財智Talk
今日 20:00
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【ET財智Talk】疫下醫療需求急增　利好美股醫療板塊長遠發展
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