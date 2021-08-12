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【潛力股精選】股領袖：百富環球（00327）

百富環球（00327）今日公布中期業績，此前，百富環球曾發布盈利預喜，預期截至今年6月底止中期錄得之純利將較去年同期的3.86億元，增長不少於30%。獨立股評人「股領袖」（Tony）建議散戶投資者可留意此股。想知原因及買賣策略，立即點擊收聽或收看。（開聲聽↓）

重溫《ET講股通》足本版：（開聲聽↓）

https://video.hket.com/video/3030679

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00：00 - 港股早市市況速報

00：40 - 港股市況分析　恒指業績期悶市缺乏波幅

02：45 - 中國國務院發文件 加大食品藥品領域執法力度

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06：27 - 互聯網醫藥和保險股面對雙重打擊

07：01 - 股票分析：眾安在綫 （06060） 、阿里健康 （00241）

08：54 - 追蹤股票推介：創科實業 （00669） 業績勁股價破頂 續看好

12：30 - 股票推介：百富環球 （00327）

15：35 - 港股早市收市速報

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