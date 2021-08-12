【潛力股精選】股領袖：百富環球（00327）

百富環球（00327）今日公布中期業績，此前，百富環球曾發布盈利預喜，預期截至今年6月底止中期錄得之純利將較去年同期的3.86億元，增長不少於30%。獨立股評人「股領袖」（Tony）建議散戶投資者可留意此股。想知原因及買賣策略，立即點擊收聽或收看。（開聲聽↓）

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