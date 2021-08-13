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【ET財經早點1分鐘】勞工市場改善道指標指新高 恒指夜期跌137點 教育中概股急挫

美國新申領失業救濟金人數降至37.5萬，連續3星期下降，表明勞動力市場正持續復甦，道指標指繼續創新高。

不過，恒指夜期則跌137點。重磅股ADR騰訊 （00700） 及阿里 （09988） 低港超過百分之一。內地傳華爾街英語下周宣布破產，6月曾因虛假宣傳及價格欺詐被頂格處罰，教育中概股全綫下跌，無憂英語、好未來及新東方美股約跌百分之五。

個股方面，思捷 （00330） 發盈喜，預期上半年純利不少於1.1億元，因為特殊項目的負面影響大幅減少，為2017年中以來首次錄得盈利，思捷去年同期虧損約36億元。

Adidas宣布計劃出售Reebok品牌給一家美國品牌管理公司，預計明年首季完成交易，作價最多192億港元。Adidas2006年以296億收購Reebok，以幫助與宿敵Nike的競爭，但低迷的表現，導致投資者一再呼籲出售品牌。

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