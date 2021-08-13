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【潛力股精選】黃偉豪：中國軟件（00354）

內地軟件和資訊技術服務商中國軟件（00354）可看高一綫。中薇證券研究部董事黃偉豪指，中國軟件具華為鴻蒙系統概念，同時認為中國軟件業務增長可持續，值得留意。買賣策略如何？立即點擊收看／收聽。

重溫《ET開市直擊》足本版：（開聲聽↓）

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00:00 - 港股焦點速報

00:56 - 外圍市況速報

03:18 - 港股上日市況速報＋北水盤路

04:20 - 港股市況分析　政策風險仍困擾市場？

06:31 - 焦點股：百度（09888）業績解讀及股價前景分析

10:46 - 績優股跟進：聯想（00992）股價前景＋買賣策略建議

14:55 - 績優股跟進：中電信（00728）股價前景＋買賣策略建議

18:30 - 績優股尋寶：中國軟件（00354）值得留意　

20:44 - 績優股尋寶：中聯重科（01157）值得留意　

23:17- 股票分析：舜宇光學（02382）將公布業績　股價前景如何？

25:05 - 港股開市競價時段市況速報

28:20 - ET個股推介：中升控股（00881）

29:20 - 股票分析：中升控股（00881）有憧憬值得留意

30:52 - 股票分析：比亞迪電子（00285）股價前景如何

32:05 - 股票分析：創科實業（00669）入場費高　有其他周邊概念股可選擇？

34:13 - 股票分析：百富環球（00327）具短期炒作條件

35:18 - 股票分析：中國電力（02380）股價前景如何

36:39 - 股票分析：完美醫療（01830）股價前景如何

38:08 - 股票分析：新特能源（01799）股價前景如何

40:16 - 股票分析：華潤醫藥（03320）股價前景如何

41:40 - 股票分析：李寧（02331）股價前景如何

42:44 - 股票分析：金桑子（06896）股價前景如何

44:00 - 股票分析：思捷環球（00330）股價前景如何

45:39 - 股票分析：協鑫新能源（00451）股價前景如何

46:41 - 股票分析：眾安在綫（06060）股價前景如何

48:16 - 港股開市後市況速報

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