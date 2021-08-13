【潛力股精選】黃偉豪：中國軟件（00354）

內地軟件和資訊技術服務商中國軟件（00354）可看高一綫。中薇證券研究部董事黃偉豪指，中國軟件具華為鴻蒙系統概念，同時認為中國軟件業務增長可持續，值得留意。買賣策略如何？立即點擊收看／收聽。

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10:46 - 績優股跟進：聯想（00992）股價前景＋買賣策略建議

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18:30 - 績優股尋寶：中國軟件（00354）值得留意

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28:20 - ET個股推介：中升控股（00881）

29:20 - 股票分析：中升控股（00881）有憧憬值得留意

30:52 - 股票分析：比亞迪電子（00285）股價前景如何

32:05 - 股票分析：創科實業（00669）入場費高 有其他周邊概念股可選擇？

34:13 - 股票分析：百富環球（00327）具短期炒作條件

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