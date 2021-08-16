【地產站WeeklyTalk】新界新盤越賣越貴呎價約2萬 發展商未來定價策略如何？

樓市氣氛向好，近日發展商積極推盤，部分新界的樓盤定價相對進取，以屯門新盤為例，首批呎價最高達1.9萬元，而青衣單幢盤首批折實呎價介乎1.86多萬至2.24多萬元，亦較2年前區內新盤開價高約4成。如果新界呎價賣約2萬一呎，這是否會推高整體一手的定價？發展商未來定價取態如何？本集請來仲量聯行香港主席曾煥平分析一下。另外，本周一手市場有大型項目推售，究竟最終銷情如何？短期內新盤市場有什麼新動態？大家可密切留意《地產站》即時新聞報道。想了解更多，及掌握樓市脈搏，千萬不要錯過每周一播映的《地產站Weekly Talk》。