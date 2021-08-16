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【潛力股精選】李澤銘：復星醫藥（02196）

挾著疫苗概念，復星醫藥（02196）續有憧憬。復星醫藥股價經過一輪調整，紅蟻資本投資總監李澤銘（Alan）指，復星醫藥股價經過一輪調整後，於58元水平有頗大支持，建議投資者可留意。想知買賣策略如何？立即點擊收看／收聽。

重溫《ET午市精點》足本版：（開聲聽↓）

https://video.hket.com/video/3033508/

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00：15 - 港股市況速報

00：51 - 港股市況分析　數據出爐、重磅藍籌業績高峰期、周五恒指季檢公布結果

03：55 - 內地7月數據顯示經濟增長放緩 料8月更差 如何部署？

08：36 - 官媒二度批評遊戲行業，指「零容忍」篡改歷史

12：07 - 股票推介：復星醫藥 （02196）

14：14 - 港股早市速報

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