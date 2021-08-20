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【地區‧人‧情】疫情下加強家品精品 IP授權 迪士尼︰ 推廣軟裝佈置 輕鬆為家居帶來新鮮感

家傳戶曉的迪士尼卡通與真人電影，每一個故事也大受歡迎。迪士尼一眾粉絲們會否發現，近年除了到訪迪士尼樂園買精品之外，最近還有不少商場舉辦迪士尼角色的期間限定店，售賣大量新款迪士尼IP授權的家品、精品。疫情改變生活常態，華特迪士尼公司香港地區消費品部總監譚智揚表示，迪士尼緊貼世界的變化，加強家品與精品方面的IP授權，透過產品帶出迪士尼故事中的正面積極訊息，為粉絲在疫境生活中加油打氣！

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