【ET財經早點1分鐘】標指爆疫後累升1倍 中概電動車教育股全綫跌

道指標指繼續創新高，標指由疫情低位，到收市4480點，累積升幅達到1倍，是自二次世界大戰以來，最快的倍升速度，蘋果股價升穿151元，創新高。

恒指夜期反覆升18點，騰訊 （00700） ADR阿里 （09988） 美股繼續下跌，低港收市價超過百份之一。中概股沽壓持續，電動車股及教育股全綫下跌，蔚來跌百分之六，騰訊音樂一度創8.88美元的上市新低。

微盟 （02013） 公布業績上半年虧損擴大，蝕近6億元人民幣，收入則升44.5%。由於加強了研發的投入 ，以及新產品的開發，令到經營虧損擴大。

滙豐 （00005） 斥資約45億元，全面收購AXA安盛新加坡業務，交易須經監管機構批准。滙豐預計完成整合後，按年化新保費及總保費計，將分別成為新加坡第七大壽險公司及第四大個人醫療保險公司，並可即時向集團貢獻盈利。