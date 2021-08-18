【湊得輕鬆啲】4年流產4次打算領養孤兒 教師夫婦互相扶持走出陰霾做爸媽

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每個孩子都是天賜的禮物，對於陳章華夫婦來說，女兒卻得來不易。喜愛小朋友的陳太，在4年間先後流產4次，一次又一次的失望，曾經令陳太出現抑鬱症狀，幸好她依靠信仰及丈夫的陪伴走出陰霾，二人原本計劃要領養孩子去彌補缺憾，經歷過重重考驗後，陳太第5次懷孕終誕下女兒，如願做父母。談起數年間的心路歷程，陳章華校長感慨地表示，「我能做的係陪佢，永遠分擔唔到那種痛！」
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