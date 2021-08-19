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【ET財經早點1分鐘】聯儲局討論年內收水 道指再跌382點

聯儲局7月會議紀錄顯示，官員討論年內縮減買債，部份官員認為今年可能會達到縮減買債規模的門檻，並認為縮減購債的決定與加息時機無關。

與會者強調，一旦取得進一步的實質性進展，就會放緩資產購買步伐，但在實現最大就業和通脹目標方面取得實質性進展的門檻尚未實現。

美股方面，憂慮收水提前，三大指數約跌百分之一。

騰訊ADR股價造好

騰訊 （00700） 公布業績後，外圍股價造好。騰訊ADR高港收市價百分之二。恒指夜期升43點，阿里 （09988） 美股受壓，股價進一步貼近港上市167.6元的最低水平。

騰訊晚上舉行分析員會議，總裁劉熾平在表示，針對互聯網的監管是一種全球趨勢，不僅限於中國，亦出現在歐美等地，並預計將有更多監管法規即將出台。

華融盈警 料去年虧損達千億元人民幣

個股方面，華融發布盈警，2020全年虧損預計達千億元人民幣。

虧損原因，是集團對原董事長賴小民任職期間 激進經營、無序擴張造成的風險資產持續清理和處置。加上疫情，部分客戶履約能力下降。

此外，宣布引入包括中信集團等5個戰略投資。

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