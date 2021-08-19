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【潛力股精選】沈慶洪：招商銀行（03968）

傳統股獲資金追捧，獨立股票人沈慶洪推介招商銀行（03968），指招商銀行盈利增長比預期快，股價勢頭亦維持強勁。想知買賣策略？立即點擊收看／收聽。

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足本版： https://video.hket.com/video/3036542

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00:00 - 港股焦點速覽　

01:25 - 美股外圍市況速覽

03:17 - 沈慶洪：澳洲現狀速報

04:28 - 美國聯儲局促減買債規模解讀

07:33 - 港股上日市況速報＋北水盤路

08:38 - 港股結束四連跌惟未守二萬六　後市如何分析

11:00 - 騰訊（00700）業績解讀

13:24 - 騰訊（00700）股價前景分析

17:46 - 吉利（00175）業績解讀＋股價前景分析

22:48 - 績優股推介：招商銀行（03968）

23:40 - 績優股推介：友邦（01299）

24:28 - 港股開市前市況速報

26:42 - ET個股推介：海豐國際（01308）

27:42 - 股票分析：建設銀行（00939）股價前景

29:02 - 股票分析：信義光能（00968）股價前景

30:20 - 股票分析：港交所（00388）股價前景

31:33 - 股票分析：中國生物製藥（01171）股價前景

33:05 - 股票分析：中海油（00883）股價前景

34:30 - 股票分析：創科（00669）股價前景

36:50 - 股票分析：煤氣（00003）股價前景

38:25 - 股票分析：中移動（00941）股價前景

39:31 - 股票分析：復星醫藥（02196）股價前景

41:23 - 股票分析：長汽（02333）股價前景

42:48 - 股票分析：ASM太平洋（00522）股價前景

44:24 - 澳洲樓價+澳元走勢分析

47:50 - 港股開市後市況速報

50:10 - 股票分析：金蝶國際（00268）股價前景

51:42 - 財經日誌提提你

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