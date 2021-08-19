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【潛力股精選】梁耀康：中國建築國際（03311）

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00:00 - 港股今日市況解讀　三大原因推跌港股

00:37 - 跌市原因一：聯儲局提早縮減買債規模

02:02 - 跌市原因二：內地強監管政策仍困擾市場

03:02 - 跌市原因三：內地「共同富裕」影響深遠

08:29 - 逆市硬淨板塊：水泥股＋奢侈品股

10:01- 恒生指數支持位在哪

13:39 - 盈喜股仍有景：中國高速傳動（00658）、嘉里建設（00683）、創科實業（00669）

15:38 - 小型科技股未跟大隊跌：金蝶國際（00268）、阜博集團（03738）、微盟集團（02013）、中國軟件（00354）

24:17 - 股票分析：騰訊（00700）股價前景分析

29:10 - 股票分析：中國生物製藥（01177）股價前景分析

31:00 - 股票分析：快手（01024）股價前景分析

34:09 - 股票分析：特步國際（01368）股價前景分析

34:56 - 股票分析：港交所（00388）股價前景分析

37:50 - 股票推介：中國建築國際（03311）股價前景分析

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