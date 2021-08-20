【ET財經早點1分鐘】美國就業數據佳 阿里美股股價急跌7%

美國就業數據造好，首次申領失業救濟人數跌至近35萬人，再創疫情爆發後新低，加上周五即今晚期權結算，美股即市出現W形走勢。道指最多跌270點，收市僅跌66點，納指及標指更倒升。

阿里巴巴 （09988） 美股捱沽，大跌百分之七，相當於港股156.3港元，較港收市價低近百分之四；騰訊 （00700） ADR亦反彈乏力，失守420港元關口。不過，恒指夜期照升95點。

個股方面，央行昨公布約談恒大集團後，要求化解債務風險，並及時澄清不實信息等。市場同時傳出恒大集團正與小米洽談，出售恒大汽車65%股份。恒大今晨即作出澄清，在戰略股東引進過程中曾與小米集團有過初步交流，但並未深入洽談推進。

滙豐通知員工仍未接種疫苗的，除非持有效的醫生紙證明不宜接種，否則10月1日起，須自費進行定期病毒檢測。根據金管局指引，凡在接種範圍內的銀行員工，均建議盡早接種疫苗，未接種的員工則須每2星期進行1次檢測。