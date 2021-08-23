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【地產站Weekly Talk】會德豐黃光耀現身說法 拆解林村「共享」地規劃構思

去年中開始接受申請的土地共享先導計劃，近期接連接獲3宗申請，最新會德豐地產及恒地就大埔近林村的用地提出申請，該用地的總樓面面積約695萬平方呎，料將提供約8484個公營房屋／「首置」單位，及3636伙私人住宅。

土地共享先導計劃旨在釋放私人擁有的新界農地，並以公私營合作模式建屋，究竟發展商會如何評價這計劃？ 從發展商角度而言，採用「七三比」模式發展會有多少利潤？發展布局方面，大埔近林村的項目會如何設計以區分公、私營房屋？另外，古洞住宅官地接連以高價批出，發展商對新界東北發展前景看法如何？本集請來會德豐地產常務董事黃光耀，談談項目相關細節及分享一下看法。想了解更多，及掌握樓市脈搏，千萬不要錯過每周一播映的《地產站Weekly Talk》。

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地產站Weekly Talk
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