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【ET財經早點1分鐘】本周聚焦央行年會 聯儲局主席鮑威爾周五講話

恒指夜期升206點，一度升越25000關，主要藍籌股ADR均反彈。騰訊 （00700） ADR高港收市價百分之三，弱勢中概股騰訊音樂、拼多多及滴滴亦升超過百分之三。

中紀委公布，浙江省委常委、杭州市委書記周江勇，涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受紀律審查和監察調查。杭州概念股下跌，阿里巴巴 （09988） 美股倒跌近百分之二。

個股方面，快手 （01024） 年內高見417.8元，已跌至目前的64.5元。最新中央結算系統顯示，高盛戶口持股於上周三增加超過5億股，市場關注大型股權操作，究竟下一步是配股，還是其他動作。

美國本周後期舉行央行年會，報道指是綫上舉行。聯儲局主席鮑威爾將於本港時間周五晚上10時發表講話，預期釋放更多收水訊號。另外，彭博報道，美國財長耶倫已告知白宮高級顧問支持鮑威爾連任，有望加強儲局策略連貫性。

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