【潛力股精選】李澤銘：交通銀行（03328）

×
直播中
恒指季檢剔出內銀股交通銀行（03328），紅蟻資本投資總監李澤銘認為，交通銀行息率高估值低，被剔出成分股後所帶來的沽壓，反而造就一個買入機會。想知原因及買賣策略，立即點擊收看／收聽。
重溫《ET午市精點》足本版（點擊↓）
https://video.hket.com/video/3039538/
Time code:
00：10 - 港股市況速報
00：43 - 港股市況分析 觸底反彈為短線獲利？
03：27 - 電力股跑出 看長線部署新能源
06：06 - 股票分析：港交所 （00388） 推A股期貨 屬炒氣氛
09：09 - 股票推介：交通銀行 （03328） 被剔出藍籌 息高基本面穩
08：43 - 盈富基金 （02800） 正式禁「美國人士」買賣，對大市影響
12：00 - 港股早市速報
今日 16:00
2:52
今日 16:00
1:27
14:00 2021/08/20
1:54
18:00 2021/08/19
1:51
16:00 2021/08/19
1:07
14:00 2021/08/19
1:44
18:00 2021/08/18
0:56
14:00 2021/08/18
3:43
18:00 2021/08/17
1:53
14:00 2021/08/17
2:05
14:00 2021/08/16
2:00
15:30 2021/08/13
2:19
13:30 2021/08/13
2:38
16:00 2021/08/12
1:58
18:00 2021/08/11
0:48
16:00 2021/08/11
2:20
18:00 2021/08/10
1:19
16:00 2021/08/10
2:54
16:00 2021/08/09
3:52
18:00 2021/08/06
1:45
14:00 2021/08/06