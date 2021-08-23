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【潛力股精選】李澤銘：交通銀行（03328）

恒指季檢剔出內銀股交通銀行（03328），紅蟻資本投資總監李澤銘認為，交通銀行息率高估值低，被剔出成分股後所帶來的沽壓，反而造就一個買入機會。想知原因及買賣策略，立即點擊收看／收聽。

 

重溫《ET午市精點》足本版（點擊↓）

https://video.hket.com/video/3039538/

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00：10 - 港股市況速報

00：43 - 港股市況分析　觸底反彈為短線獲利？

03：27 - 電力股跑出 看長線部署新能源

06：06 - 股票分析：港交所 （00388） 推A股期貨 屬炒氣氛

09：09 - 股票推介：交通銀行 （03328） 被剔出藍籌 息高基本面穩

08：43 - 盈富基金 （02800） 正式禁「美國人士」買賣，對大市影響

12：00 - 港股早市速報

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