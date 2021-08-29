【湊得輕鬆啲】印裔港生睇劇學廣東話中文奪A　公屋仔科大神科畢業投身金融盼脫貧

「Hello！我是星泰宏，是土生土長的印度籍香港人。」眼前這名高大的男生，黝黑的皮膚、長長的鬍子、包著藍色的頭巾，卻能以流利的廣東話自我介紹。出身於基層公屋家庭，靠著自身努力發奮向學，苦讀中文融入本地文化，更於5年前DSE考得佳績，入讀科大「神科」，畢業後投身金融業，盼能帶領家人脫貧，過上好生活。



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