【ET財經早點1分鐘】儲局年會前債息美股齊升 小米業績佳ADR高3%

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美國聯邦儲備局將於周四及周五召開央行年會，主席鮑威爾將於香港時間周五晚上10時發表講話，投資者觀望或有縮減買債的方向，債息升至1.35厘水平。不過，股市未見影響，美股三大指數繼續上升，標指新高，一度升穿4500點關口。
科技及教育等中概股下跌，無憂英語跌1成。騰訊 （00700） ADR與港收市價變動不大，小米 （01810） 業績佳，ADR高過港股百分之三。
中國恒大發盈警，預期上半年淨利潤90億至105億元人民幣，較去年同期跌3至4成。恒大指出，利潤下降主要是由於房地產銷售價格下降及費用上升所導致，其中房地產開發業務虧損40億。恒大新能源汽車虧損48億出售恒騰及持有剩餘股份，按市價估值之盈利為185億。
瑞聲 （02018） 業績佳，上半年賺9億增長近2倍，收入增長一成，毛利率28.1%升4.9個百分點，中期息由10仙升到20仙。
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