【理財Star Talk】8萬首期碌卡搞掂　黃金時代炒樓賺近千萬　莊韻澄：先甜後苦非好事

莊韻澄（前名莊端兒）在鏡頭前經常以性感形象示人，其實也有不為人知的一面，原來她曾經是一名樓市炒家。在大學畢業後已跟隨從事地產業的媽媽買樓。她在千禧年代初樓市低迷時入市，高峰時曾擁有逾10個物業，至2015年選擇全數沽出。炒家生涯中雖然曾賺近千萬元，但她坦言：「我在最黃金的年代炒樓，當時的錢很容易就賺到，到現時長大後才發現，先甜後苦不是好事。」