香港科技探索（01137）股價彈逾一成　公司前景點睇？

香港科技探索1137股價彈逾一成，早段升穿10元水平。公司剛公布上半年業績，撇除政府去年補貼，半年輕微多賺3%。另外，公司宣布首次派發中期息，每股8港仙。富昌證券環球投資策略副總裁李卓穎（Vivian）分析指，香港科技探索基本面良好，但現水平不建議投資者追入，原因何在？立即點擊收看／收聽。

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