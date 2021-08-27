【潛力股精選】李偉傑：中芯國際 （00981）

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03：05 - 股票分析：內險股績後造好 屬低位反彈
06：20 - 網信辦徵求監管互聯網算法規定 阿里巴巴 （09988） 升轉跌
09：00 - 股票分析：香港科技探索 （01137） 績後向上 本地電商市場見頂？
11：16 - 股票推介：中芯國際 （00981） 待業績公布 國策支持
13：20 - 港股早市速報
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