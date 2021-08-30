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【ET財經早點1分鐘】傳內地監管再出新招針對「雲業務」 美團今放榜料虧損40億

據路透社引述一份文件指，根據國務院指示，天津市已經要求由市政府控股的公司，要將公司數據由阿里巴巴 、騰訊等私營企業的雲平台，轉移至政府運營的「國資雲」平台上。內地多個媒體亦有相關報道，不過其後刪除文章。

流傳的文件顯示，國資雲準備工作在8月底完成，各企業不得再與第三方公有雲平台新簽、續簽雲資源租用合同。

中石化半年虧轉盈 中期息0.16元

中石化 （00386） 公布上半年業績，收入約1.3萬億人民幣，按年增22%，純利扭虧為盈近400億元，恢復派發中期息，每股派16分人民幣。

美團今放榜 料經調整虧損40億

美團今日公布業績，外界關注反壟斷調查、提高外賣送餐員佣金以及社區團購業務放緩等議題。市場預期，經調整虧損達40億。

儲局偏鴿歐美齊升 夜期漲59點

宏觀方面，美國聯儲局主席鮑威爾強調，收水並非急於加息。偏鴿派的言論，刺激納指及標指再創新高。

不過，港股則受制內地監管消息，恒夜期僅升59點。騰訊 （00700） ADR乏力，較港股再低7元，失460關。

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ET財經早點1分鐘
今日 07:00
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