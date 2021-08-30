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【ET財智Talk】FinTech行業求才若渴？陳敏思談本地金融科技生態圈　

本港8間已獲發牌照的虛擬銀行已悉數開業，開業一年多，已有虛擬銀行吸納數十萬名客戶。隨着本地金融科技（FinTech）發展愈來愈迅速，行內一直求才若渴。有意投身金融科技行業應作甚麼準備？相較與其他市場，香港能否跟上各地的FinTech發展步伐？《ET財智TALK》請來香港金融科技協會保險科技委員會聯席主席陳敏思，以業界人士的角度，帶大家深入探索本港金融科技生態圈，以及分享行內下一波發展重點。

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