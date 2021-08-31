【ET財經早點1分鐘】蘋果股價又創新高 納指升近1%

市場繼續憧憬新iPhone ，蘋果股價突破150美元關口，再創新高，納指升近1%。不過波音、高盛及美國運通等跌超過4美元，拖累道指下跌55點。美債息跌穿1.3厘。

美團ADR高港6% 夜期升42點

美團 （03690） 公布業績後，ADR股價回勇，較港收市價高百分之六，帶動夜期倒升42點。

美團業績顯示收入、虧損程度均好過市場預期。董事長王興在分析員會議上指出，集團已因應監管而調整業務運作，長遠有助集團以至行業更健康發展。

騰訊ADR低港股3%

內地再度收緊未成年人網絡遊戲監管，所有網絡遊戲企業僅可在周五、六、日和假日，每日下午8至9時

向未成年人提供1小時服務。騰訊 （00700） ADR受壓，低港股3%。

中銀中期息維持0.447元

中銀香港 （02388） 上半年盈利按年跌17%，中期息雖然維持0.447元，但派息比率不足40%。集團財務總監隋洋指，下半年無計劃更改派息比率40%至60%的區間目標。

在集團資本充足下，會充分考慮資本要求、經營挑戰及監管要求等，決定全年派息水平。