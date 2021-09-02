將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
【ET財經早點1分鐘】標指納指續創新高 騰訊ADR越500關

9月首個交易日，標指及納指微升，並繼續創新高，俗稱小非農的8月ADP私人就業職位新增約37萬個
，數據遠遜預期。美滙指數微跌至92.5水平，市場觀望明晚的8月就業報告對聯儲局縮減買債步伐的啟示

騰訊ADR越500關 夜期升近200點

美國上市的中概股普遍造好，反映外國資金重新入場。恒指夜期同步反映升勢，收市升近200點。騰訊 （00700） ADR重上500元關口；美團 （03690） ADR亦較港高百分之三。

字節跳動出售證券業務 縮金融相關業務

抖音母公司字節跳動作出企業架構調整，收縮金融相關的業務，不再從事證券生意。據內地報道，字節跳動出售證券業務，整體估值約5至10億元人民幣。


本地券商一通申請上市 強化孖展業務

本地券商一通申請主板上市，據申請文件，一通截至3月底的2021年財年，收入2.3億元，按年升八成，
溢利約1億元，按年升1.3倍。一通計劃將上市所得資金，加強孖展交易及新股孖展業務。

顯示更多
ET財經早點1分鐘
今日 07:00
播放中
1:31
【ET財經早點1分鐘】標指納指續創新高 騰訊ADR越500關
ET財經早點1分鐘
今日 07:00
【ET財經早點1分鐘】標指納指續創新高 騰訊ADR越500關
1:50
【ET財經早點1分鐘】標指、納指8月累升逾3% 恒大遭劉鑾雄夫婦減持
ET財經早點1分鐘
06:59 2021/09/01
【ET財經早點1分鐘】標指、納指8月累升逾3% 恒大遭劉鑾雄夫婦減持
1:42
【ET財經早點1分鐘】蘋果股價又創新高 納指升近1%
ET財經早點1分鐘
07:00 2021/08/31
【ET財經早點1分鐘】蘋果股價又創新高 納指升近1%
1:42
【ET財經早點1分鐘】傳內地監管再出新招針對「雲業務」 美團今放榜料虧損40億
ET財經早點1分鐘
07:00 2021/08/30
【ET財經早點1分鐘】傳內地監管再出新招針對「雲業務」 美團今放榜料虧損40億
1:40
【ET財經早點1分鐘】儲局官員「放鷹」道指跌192點 恒指夜期跌14點 中石油加派中期息
ET財經早點1分鐘
06:55 2021/08/27
【ET財經早點1分鐘】儲局官員「放鷹」道指跌192點 恒指夜期跌14點 中石油加派中期息
1:38
【ET財經早點1分鐘】儲局年會前債息美股齊升 小米業績佳ADR高3%
ET財經早點1分鐘
07:00 2021/08/26
【ET財經早點1分鐘】儲局年會前債息美股齊升 小米業績佳ADR高3%
1:28
【ET財經早點1分鐘】納指首次升穿15000 GME升3成 騰訊ADR再升15元
ET財經早點1分鐘
07:00 2021/08/25
【ET財經早點1分鐘】納指首次升穿15000 GME升3成 騰訊ADR再升15元
1:24
【ET財經早點1分鐘】芯片股發力 納指創新高 阿里美股反彈 夜期升258點
ET財經早點1分鐘
07:00 2021/08/24
【ET財經早點1分鐘】芯片股發力 納指創新高 阿里美股反彈 夜期升258點
1:39
【ET財經早點1分鐘】本周聚焦央行年會 聯儲局主席鮑威爾周五講話
ET財經早點1分鐘
07:00 2021/08/23
【ET財經早點1分鐘】本周聚焦央行年會 聯儲局主席鮑威爾周五講話
1:47
【ET財經早點1分鐘】美國就業數據佳 阿里美股股價急跌7%
ET財經早點1分鐘
06:58 2021/08/20
【ET財經早點1分鐘】美國就業數據佳 阿里美股股價急跌7%
1:58
【ET財經早點1分鐘】聯儲局討論年內收水 道指再跌382點
ET財經早點1分鐘
07:00 2021/08/19
【ET財經早點1分鐘】聯儲局討論年內收水 道指再跌382點
1:34
【ET財經早點1分鐘】道指、納指齊挫 騰訊今業績ADR失430關
ET財經早點1分鐘
07:00 2021/08/18
【ET財經早點1分鐘】道指、納指齊挫 騰訊今業績ADR失430關
1:32
【ET財經早點1分鐘】標指爆疫後累升1倍 中概電動車教育股全綫跌
ET財經早點1分鐘
07:00 2021/08/17
【ET財經早點1分鐘】標指爆疫後累升1倍 中概電動車教育股全綫跌
1:28
【ET財經早點1分鐘】港股觀望傳統股力撑 騰訊周三放榜料增長一般
ET財經早點1分鐘
06:47 2021/08/16
【ET財經早點1分鐘】港股觀望傳統股力撑 騰訊周三放榜料增長一般
1:31
【ET財經早點1分鐘】勞工市場改善道指標指新高 恒指夜期跌137點 教育中概股急挫
ET財經早點1分鐘
07:00 2021/08/13
【ET財經早點1分鐘】勞工市場改善道指標指新高 恒指夜期跌137點 教育中概股急挫
1:13
【ET財經早點1分鐘】道指再升220點再創新高 參議院再通過3.5萬億預算框架
ET財經早點1分鐘
07:00 2021/08/12
【ET財經早點1分鐘】道指再升220點再創新高 參議院再通過3.5萬億預算框架
1:40
【ET財經早點1分鐘】美基建法案參議院過關 道指標指新高 雷軍目標 小米手機3年內全球第一
ET財經早點1分鐘
07:00 2021/08/11
【ET財經早點1分鐘】美基建法案參議院過關 道指標指新高 雷軍目標 小米手機3年內全球第一
1:15
【ET財經早點1分鐘】道指跌106點 騰訊ADR高港近10元
ET財經早點1分鐘
07:00 2021/08/10
【ET財經早點1分鐘】道指跌106點 騰訊ADR高港近10元
1:31
【ET財經早點1分鐘】恒指夜期跌87點 騰訊ADR受壓 阿里女員工自爆遭性侵
ET財經早點1分鐘
07:00 2021/08/09
【ET財經早點1分鐘】恒指夜期跌87點 騰訊ADR受壓 阿里女員工自爆遭性侵
1:32
【ET財經早點1分鐘】美國就業改善標指納指新高 長和長實大加派息
ET財經早點1分鐘
07:00 2021/08/06
【ET財經早點1分鐘】美國就業改善標指納指新高 長和長實大加派息