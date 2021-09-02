買美股點揀　唐牛開倉分享兩隻重倉美股

美股屢創新高，不少散戶投資者都由港股轉戰美股。假如初入美股戰場，買美股又可以揀買哪些？獨立股評人唐牛無私開倉，分享兩隻重倉美股，想知原因及買賣策略，立即點擊收看／收聽。

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00:00 - 港股今日焦點速覽

01:09 - 美股外圍市況速報 蘋果股價續升

02:19 - 亞太外圍市況速報

02:54 - 港股上日市況速報＋北水盤路

03:55 - 港股重返二萬六 科技股企穩未？

04:48 - 市場料中央對監管措施「暫時收貨」利港股

06:03 - 「十‧一」黃金周當前 監管先唞唞？

06:25 - 股票分析：騰訊（00700）股價前景點睇？有力挑戰重返500元

08:19 - 騰訊（00700）買賣策略建議

09:16 - 快手（01024）買賣策略建議

11:50 - 股票分析：京東健康（06618）現價可買入作長綫投資？

13:00 - 股票分析：百度（009888）買賣策略建議

14:00 - 熱炒國策股現回吐 汽車股、新能源股前景如何？

15:00 - 吉利（00175）短綫值得留意

16:00 - 9月投資倉位部署

16:50 - 新能源股 唐牛選買ETF（03134）

17:56 - 股票分析：長城汽車（02333）上望空間多少？

18:34 - 股票分析：廣汽（02238）上望空間多少？

19:19 - 股票分析：安踏（02020）上望空間多少？

20:11 - 股票分析：東岳（00198）配股後短綫走勢如何？

21:11 - 港股開市前市況速報

23:23 - ET個股推介：中集安瑞科（03899）

24:35 - 股票分析：微盟（02013）股價前景點睇？

25:51 - 股票分析：騰訊（00700）業績後第8次回購有幾利好？

26:26 - 股票分析：海爾智家（06690）股價前景及買賣策略如何

27:05 - 買電訊股收息一注資金點樣揀：數碼通（00315）vs香港電訊（06823）vs和記電訊（00215）

29:08 - 股票分析：中國神華（01088）買賣策略何

29:51 - 股票分析：中國建材（03323）未有貨現價可買？

31:06 - 美股分析：台積電（TSM.US）股價前景如何？

31:47 - 牛牛分享美股倉位部署：艾司摩爾（ASML.US）、Sea Limited（SE.US）

33:45 - 股票分析：美團（03690）小注短炒可以嗎？

34:50 - 股票分析：京東（09618）高位買入現價溝淡成本可以嗎？

35:55 - 股票分析：特步（01368）短綫走勢如何

36:50- 美股分析：特步（RBLX.US）短綫走勢如何

37:32- 美股分析：蘋果（APPL.US）短綫走勢如何

38:38- 美股分析：特斯拉（TSLA.US）短綫走勢如何

39:19- 美股分析：艾司摩爾（ASML.US）哪個價位入可以？

40:15- 美國非農就業數據對美股後市影響如何？

40:55 - 港股開市後市況速報

42:06 - 財經日誌提提你