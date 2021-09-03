千億撐習主席「共富」　對股價影響多大？

阿里巴巴（09988）投入千億元啟動「阿里巴巴助力共同富裕十大行動」，響應國家主席習近平的「共富」理念。此舉對阿里巴巴業務前景及投資價值有何影響？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為你分析。立即點擊收看／收聽。

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