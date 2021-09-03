新能源股怎樣揀　光伏股vs火電股誰更吸引？

新能源股受惠國家政策亳無懸念，但新能源股眾多，散戶投資者應怎樣揀？光伏股、火電股誰又更吸引，中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為你分析。立即點擊收看／收聽。
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00:00 - 港股今早焦點速覽 恒指季檢換馬收
市後生效
01:03 - 外圍市況速報 美股三大指數造好
03:00 - 港股市況速報＋北水盤路
04:16 - 港股向上動力如何？後市如何分析
08:13 - 市場已消化內地對科網企業監管消息
？
10:49 - 阿里（09988）千億支持「共富」
對股價有何影響？
13:56 - 習近平稱設立北京證券交易所 對港
交所（00388）影響多大？
17:02 - 股票分析：港交所（00388）買賣策
略
18:19 - 香港金融地位會漸被內地取代嗎？投
資要聚焦A股？
21:48 - 新能源股怎樣揀 光伏還是火電概念
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24:44 - 港股開市前市況速報
26:35 - ET個股推介：廣汽（02238）
27:40 - 股票分析：小米（01810）短綫區間
在哪？
29:06 - 股票分析：美團（03690）短綫買賣
策略
30:16 - 股票分析：快手（01024）已散水？
31:34 - 股票分析：廣汽（02238）可以現價
買？
33:39 - 股票分析：永達汽車（03669）可以
現價買？
34:50 - 股票分析：新特能源（01799）上望
空間幾多？
36:59 - 股票分析：中芯（00981）可以現價
買？
38:13 - 股票分析：信義光能（00968）前景
如何？
39:26 - 股票分析：滙豐（00005）股價前景
如何？
41:56- 股票分析：中國軟件（00354）有貨
怎操作？
43:07 - 股票分析：網易（09999）高位有貨
怎麼辦
45:55 - 股票分析：阿里健康（00241）股價
前景怎看
47:41 - 股票分析：江西铜（00358）股價前
景怎看
49:05 - 股票分析：阿里巴巴（09988）蟹貨
在手怎麼辦
50:40 - 股票分析：港交所（09988）現價可
入嗎？
51:31 - 美股仍有多少上望空間？蘋果
（APPL.US）股價怎看？
53:25 - 港股開市後市況速報
55:48 - 財經日誌提提你