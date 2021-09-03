【潛力股精選】梁耀康：華能國電（00902）

科網股仍受制內地監管政策陰霾，《ET講股通》主持梁耀康推介政策受惠股華能國電（00902），想知買賣策略，立即點擊收看／收聽。

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00:00 - 港股今日市況速報

00:54 - 恒指失二萬六 下方支持位在哪

01:18 - 持有科網股 宜先沽貨離場

01:54 - 強勢股汽車股及體育用品股回軟

04:01 - 汽車股長汽（02333）留意勿穿上升軌

04:37 - 比亞迪（01211）短綫走勢及買賣策略

05:10 - 碳中和股、電力股、新能源股尋寶

08:13 - 風電設備股可留意中國高速傳動（00658）

09:58 - 焦點股分析：港交所（00388）前景分析

12:43 - 碳中和概念、水泥股、基建股可繼續跟進

14:42 - 股票推介：華能國電（00902）買賣策略

16:25 - 港股收市市況速報

16:58 - 留意美國今晚公布就業數據 預測及分析

18:45 - 股票分析：中國有色金屬（01258）5.3元有貨會反彈嗎？

21:35 - 股票分析：恒騰（00316）股價前景點睇？

23:52 - 股票分析：京東健康（06818）80元買入前景如何？

25:45 - 股票分析：中金公司（03908）19元買入應止賺？

28:13 - 股票分析：電力股可留意華潤電力（00836）

31:50 - 股票分析：領展（00823）現價可以買嗎？

33:10 - 股票分析：中通服（00552）3.5元買入應否續持有

34:42 - 股票分析：信達（01810）股價前景點睇？

35:48 - 股票分析：和黃（00013）股價前景點睇？

37:26 - 股票分析：中遠海控（01919）14.5元有貨點睇？

00:00 - 港股早市速報 恒指半日收25948點

00:38 - 港股市況解讀＋後市走勢分析

02:24 - 持貨投資者應趁反彈沽 下周怎部署

03:45 - 股票分析：港交所（00388）股價短綫走勢

07:08 - 新經濟股短期已見頂？阿里巴巴（09988）前景點睇？

08:50 - 股票推介：百富環球（00327）