【地產站WeeklyTalk】9月樓市吹乜風？邊類單位承接力較好？

上月一手市場整體氣氛不俗，其中有大型新界一手項目兩輪銷售即日沽清，究竟本月新盤市場的承接力如何？二手承接力依然稍比一手遜色？哪類單位較被看好？本周請來仲量聯行香港主席曾煥平分析一下。同時，恒地鰂魚涌THE HOLBORN預計於本周開價，發展商早前表示定價會參考港島鐵路盤，而近期有港島南鐵路盤首批呎價貴絕全港鐵路新盤，究竟THE HOLBORN會否同樣「高開」？本周新盤市場動態如何？屆時要留意地產站即時新聞報道。想了解更多，及掌握樓市脈搏，千萬不要錯過每周一播映的《地產站Weekly Talk》。