【潛力股精選】李澤銘：華潤水泥（01313）

×
直播中
水泥股板塊造好，市場看好水泥價格乘基建項目上馬會進一步上揚，揀水泥股有何選擇？紅蟻資本拠資總監李澤銘推介華潤水泥 （01313） ，想知原因及買賣策略，立即點擊收看／收聽。
重溫《ET午市精點》足本版，點擊↓
https：//video.hket.com/video/3052076
Time code：
00：10 - 港股市況速報
00：47 - 藍籌新貴李寧 （02331） 、信義玻璃 （00868） 、招商銀行 （03968） 與重磅股騰訊 （00700） 分析抉擇
04：44 - 港股市況分析 缺乏利好消息 中美經濟復甦放緩
07：45 - 京東 （09618） 高層人事變動 收購中國物流資產 （01589） 、京東物流 （02618） 短長期部署
14：18 - 股票推介：華潤水泥 （01313）
17：40 - 港股早市速報
今日 17:00
2:20
今日 17:00
2:01
18:00 2021/09/03
1:28
13:00 2021/09/03
2:24
13:00 2021/09/02
1:57
18:00 2021/09/01
1:30
16:00 2021/09/01
2:33
18:00 2021/08/31
1:24
14:00 2021/08/31
4:06
18:00 2021/08/27
1:59
14:00 2021/08/27
3:45
18:00 2021/08/26
2:09
18:00 2021/08/25
1:45
18:00 2021/08/24
0:51
14:00 2021/08/24
2:52
16:00 2021/08/23
1:27
14:00 2021/08/20
1:54
18:00 2021/08/19
1:51
16:00 2021/08/19
1:07
14:00 2021/08/19
1:44
18:00 2021/08/18