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【潛力股精選】李澤銘：華潤水泥（01313）

水泥股板塊造好，市場看好水泥價格乘基建項目上馬會進一步上揚，揀水泥股有何選擇？紅蟻資本拠資總監李澤銘推介華潤水泥 （01313） ，想知原因及買賣策略，立即點擊收看／收聽。

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https：//video.hket.com/video/3052076

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00：10 - 港股市況速報

00：47 - 藍籌新貴李寧 （02331） 、信義玻璃 （00868） 、招商銀行 （03968） 與重磅股騰訊 （00700） 分析抉擇

04：44 - 港股市況分析 缺乏利好消息 中美經濟復甦放緩

07：45 - 京東 （09618） 高層人事變動 收購中國物流資產 （01589） 、京東物流 （02618） 短長期部署

14：18 - 股票推介：華潤水泥 （01313）

17：40 - 港股早市速報

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