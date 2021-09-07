【ET財經早點1分鐘】恒指夜期微升56點 留意吉利汽車上月銷量跌逾一成

美股勞工假期休市，三大美股指數期貨輕微造好。恒指夜期收市再升56點，續企穩26000點水平。滙豐倫敦收市價較港高0.25元。

中證監研拓寬「滬深港通」標的股

中證監主席易會滿表示，資本市場的制度型雙向開放是中國堅定不移改革開放的一個縮影。中證監正研究推出進一步擴大開放的相關舉措，包括繼續拓寬「滬深港通」標的範圍，拓展和優化「滬倫通」制度，擴大商品和金融期貨國際化品種供給，推動建立境外從業人員資質認證機制。

吉利8月總銷量 按月跌11%

吉利汽車 （00175） 8月總銷量按月跌11%，因受疫情和芯片短缺影響交付量。另外，吉利旗下網約車平台曹操出行宣布完成38億元人民幣B輪融資，是今年首筆網約車企業獲得的國內股權投資。

英鎊定存 最高息12厘

英鎊湧現高息短存，南洋商業銀行上周大幅調升7天英鎊定存年息，從10厘加至12厘冠絕全城。新推以網上或手機敍造7天英鎊短存僅須等值1000港元，但維持分行開立的起存額，是等值3萬港元，3種渠道的上限均為1000萬港元。