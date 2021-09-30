安基司國際幼兒園（滌濤山）早前斥資7位數字，在校園內增設創新科技實驗室。當中設有互動式投影系統，將影像投射至牆面及地板，學生可以透過觸摸牆面，玩串英文字、計數等的簡單遊戲。安基司教育集團執行校董兼行政總監蔡加敏，她認為AI同埋STEAM是現時教育大趨勢，未來世界會在資訊科技、工程同埋人工智能等多方面有突破性發展，幼稚園教育應該是為未來而做好準備，將AI同埋STEAM放入課程是必須的元素。
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安基司國際幼兒園（滌濤山）早前斥資7位數字，在校園內增設創新科技實驗室。當中設有互動式投影系統，將影像投射至牆面及地板，學生可以透過觸摸牆面，玩串英文字、計數等的簡單遊戲。安基司教育集團執行校董兼行政總監蔡加敏，她認為AI同埋STEAM是現時教育大趨勢，未來世界會在資訊科技、工程同埋人工智能等多方面有突破性發展，幼稚園教育應該是為未來而做好準備，將AI同埋STEAM放入課程是必須的元素。
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今日 11:08
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安基司國際幼兒園（滌濤山）早前斥資7位數字，在校園內增設創新科技實驗室。當中設有互動式投影系統，將影像投射至牆面及地板，學生可以透過觸摸牆面，玩串英文字、計數等的簡單遊戲。安基司教育集團執行校董兼行政總監蔡加敏，她認為AI同埋STEAM是現時教育大趨勢，未來世界會在資訊科技、工程同埋人工智能等多方面有突破性發展，幼稚園教育應該是為未來而做好準備，將AI同埋STEAM放入課程是必須的元素。
【Hello！校長】AI是教育大趨勢 蔡加敏：課程加入AI元素發掘孩子潛能
安基司國際幼兒園（滌濤山）早前斥資7位數字，在校園內增設創新科技實驗室。當中設有互動式投影系統，將影像投射至牆面及地板，學生可以透過觸摸牆面，玩串英文字、計數等的簡單遊戲。安基司教育集團執行校董兼行政總監蔡加敏，她認為AI同埋STEAM是現時教育大趨勢，未來世界會在資訊科技、工程同埋人工智能等多方面有突破性發展，幼稚園教育應該是為未來而做好準備，將AI同埋STEAM放入課程是必須的元素。
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