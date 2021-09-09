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【ET財智Talk】移民潮影響需求　會否衝擊樓市？

足本睇：https：//video.hket.com/video/3052570

港人移民的趨勢，又會否左右樓市的走勢？《ET財智TALK》請來彭博行業研究亞太區房地產行業高級分析師黃智亮（Patrick），為大家拆解樓價不停破頂原因，分析樓價高企的情況下，投資地產股是否好的選擇。

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今日 20:00
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