【ET財經早點1分鐘】道指跌68點大行憂高處不勝寒 中央約談騰訊網易 外資即沽中概股

美股道指跌68點，高盛、大摩、花旗發表報告表示憂慮美股下跌。高盛指出，高估值加劇了市場的脆弱，一旦出現負面消息，令股市出現快速的避險走勢。大摩將美股評級下調至「減持」，年底前或跌1成，因經濟增長將面臨巨大的風險，而目前市場走勢，就建立在一切情況完美的預期之上。

中央約談騰訊網易 騰訊：從嚴落實

恒指夜期跌107點，據新華社報道，中宣部、國家新聞出版署約談騰訊、網易等遊戲企業，強調不折不扣執行時長限制，不得向未成年人提供遊戲賬號租售交易服務。中概股市場再現恐慌，阿里 （09988） 及騰訊 （00700） ADR低港約3%，網易低港6%。

騰訊回應指，將認真學習約談精神，從嚴落實防沉迷的相關規範和要求，切實保護未成年人身心健康和茁壯成長。

內地促網約車平台 降低過高抽成

另一方面，內地交通運輸部印發文件，強調進一步維護公平競爭，加快推進網約車合規化進程，當中提到要督促網約車平台需即日清退不合規司機，降低過高的抽成比例等，滴滴美股急跌7%，跌穿9美元關。