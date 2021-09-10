【理財Star Talk】無懼疫情開丼飯外賣店　創業最緊要夠膽　前天堂鳥葉泓聲：我不怕蝕錢

男子組合BOP天堂鳥成軍7年，今年3月宣布解散，隊長葉泓聲（Gordon）轉簽邵氏兄弟，希望未來有更多機會拍劇，向影視方面發展。除了演藝工作，Gordon亦熱愛創業做生意，多年來他曾投資過小童訓練學校、有機農場、演唱會製作公司等不同類型的生意。最近他亦進軍飲食業，疫情下與拍檔合資6位數字開設夏威夷丼飯外賣店，開業半年生意已經平手。自言做生意進取大膽的Gordon，有次找投資者出資搞演唱會製作，卻令對方損失7位數字，即使曾經失敗收場，不過慘況仍沒有嚇怕他，反而令他有自己的一套創業心得。