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【ET財經熱點1分鐘】內地遊戲監管再起 騰訊被約談後 遲出年度手遊

內地九月正式實行未成年人一周只可以玩三小時遊戲的時限。官媒發現可以通過租帳號的方式逃過監管，隨即引發中央多個部門約談騰訊 （00700） 和網易 （09999） 遊戲企業和平台，強調要嚴格落實監管要求。騰訊被約談後亦有舉措回應。相關文章：https：//inews.hket.com/article/3054710/

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