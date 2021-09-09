【ET財經熱點1分鐘】內地遊戲監管再起 騰訊被約談後 遲出年度手遊

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內地九月正式實行未成年人一周只可以玩三小時遊戲的時限。官媒發現可以通過租帳號的方式逃過監管，隨即引發中央多個部門約談騰訊 （00700） 和網易 （09999） 遊戲企業和平台，強調要嚴格落實監管要求。騰訊被約談後亦有舉措回應。相關文章：https：//inews.hket.com/article/3054710/
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