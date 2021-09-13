【ET財智Talk】道富環球投資管理特約：ETF捕捉大中華市場機遇

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近年中國市場愈趨成熟，不少大型指數紛紛將A股納入指數當中，環球投資者更容易涉足中國市場。另外，與美股相比，中國股票估值吸引，與其他市場的相關性逐漸下降，能為投資者提供多元化的投資優勢。投資者應如何捕捉大中華市場的投資機遇？道富環球投資管理特約：《ET財智TALK》，請來道富環球投資管理SPDR ETF香港業務主管蕭曉婷，簡介投資ETF的好處，並講解大中華ETF如何助投資者把握市場機遇。
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