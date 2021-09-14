作為父母，也希望給予子女最好的成長生活。是次介紹的設計單位為將軍澳新居屋雍明苑的1房戶，實用面積382呎，戶主包括業主夫婦及囡囡，請來室內設計師 Yan Wong為單位由清水1房變身2房格局，滿足戶主一家三口的生活需要，單位整體設計以白色、綠色及湖水綠色，營造簡約北歐格調。
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作為父母，也希望給予子女最好的成長生活。是次介紹的設計單位為將軍澳新居屋雍明苑的1房戶，實用面積382呎，戶主包括業主夫婦及囡囡，請來室內設計師 Yan Wong為單位由清水1房變身2房格局，滿足戶主一家三口的生活需要，單位整體設計以白色、綠色及湖水綠色，營造簡約北歐格調。
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【「你」想裝修】一家三口抽10次終中籤 花$36萬大裝修 382呎1房新居屋變2房 客廳卡座仲坐到6人
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