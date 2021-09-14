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【潛力股精選】孫運喜：金風科技（02208）

港股今日下跌，也個別板塊表現靠穩，如金風科技（02208）。《iMoney》主編孫運喜指，就技術分析而言，金風科技呈現突破，走勢向好，投資者可留意。想知買簤策略，立即收看／收聽。

 

重溫《ET講股通》足本版（↓）

 

https://video.hket.com/video/3058901

 

Time code

 

00：00 - 港股今日市況解讀　科網路、油股及車股升

 

03：56 - 互聯網平台未見底　料未來兩三季尚有政策出爐

0

6：44 - 經濟滯脹風險漸增　困擾市場情緒

 

08：55 - 今晚美國通脹數據值得留意

 

10：25 -股票分析：復星醫藥（02196）前景點睇？

 

13：59 -股票分析：中國有色礦業（01258）有機會復抽嗎？

 

17：52 -股票分析：融創（01516）現價可以入嗎？

 

20：31 -股票分析：中興通訊（00763）現價可以入嗎？

 

23：48 -股票分析：置富產業信託（00778）現價可以入嗎？

 

27：05 -股票分析：京東物流（02618）現價可以入嗎？

 

29：30 -股票分析：騰訊（00700）現價可以入嗎？

 

32：15 - 港股收市市況速報及分析

 

33：57 - 股票推介：金風科技（02208）

潛力股精選
今日 18:00
詳情
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【潛力股精選】孫運喜：金風科技（02208）

港股今日下跌，也個別板塊表現靠穩，如金風科技（02208）。《iMoney》主編孫運喜指，就技術分析而言，金風科技呈現突破，走勢向好，投資者可留意。想知買簤策略，立即收看／收聽。

 

重溫《ET講股通》足本版（↓）

 

https://video.hket.com/video/3058901

 

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00：00 - 港股今日市況解讀　科網路、油股及車股升

 

03：56 - 互聯網平台未見底　料未來兩三季尚有政策出爐

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08：55 - 今晚美國通脹數據值得留意

 

10：25 -股票分析：復星醫藥（02196）前景點睇？

 

13：59 -股票分析：中國有色礦業（01258）有機會復抽嗎？

 

17：52 -股票分析：融創（01516）現價可以入嗎？

 

20：31 -股票分析：中興通訊（00763）現價可以入嗎？

 

23：48 -股票分析：置富產業信託（00778）現價可以入嗎？

 

27：05 -股票分析：京東物流（02618）現價可以入嗎？

 

29：30 -股票分析：騰訊（00700）現價可以入嗎？

 

32：15 - 港股收市市況速報及分析

 

33：57 - 股票推介：金風科技（02208）

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【潛力股精選】張智威：中國海外（00688）
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2:53
【潛力股精選】孫運喜：金風科技（02208）
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【潛力股精選】李澤銘：東方海外（00316）
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【潛力股精選】伍禮賢：華潤啤酒（00291）
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【潛力股精選】「股領袖」：鞍鋼（00347）
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【潛力股精選】孫運喜：綠色動力環保（01330）
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