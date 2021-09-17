於1818年創辦的傳統名校英華書院，今年9月新學期改朝換代，半生為英華服務的鄭鈞傑校長退任，由港青基信書院校長陳狄安接替。鄭鈞傑校長離任前接受TOPick專訪，回顧自己的英華生涯，並寄語一眾「英華仔」要做個有價值的人。
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於1818年創辦的傳統名校英華書院，今年9月新學期改朝換代，半生為英華服務的鄭鈞傑校長退任，由港青基信書院校長陳狄安接替。鄭鈞傑校長離任前接受TOPick專訪，回顧自己的英華生涯，並寄語一眾「英華仔」要做個有價值的人。
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於1818年創辦的傳統名校英華書院，今年9月新學期改朝換代，半生為英華服務的鄭鈞傑校長退任，由港青基信書院校長陳狄安接替。鄭鈞傑校長離任前接受TOPick專訪，回顧自己的英華生涯，並寄語一眾「英華仔」要做個有價值的人。
【Hello！校長】「英華仔」告別27年教學生涯離任 英華校長鄭鈞傑寄語學生︰做有價值的人
於1818年創辦的傳統名校英華書院，今年9月新學期改朝換代，半生為英華服務的鄭鈞傑校長退任，由港青基信書院校長陳狄安接替。鄭鈞傑校長離任前接受TOPick專訪，回顧自己的英華生涯，並寄語一眾「英華仔」要做個有價值的人。
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