將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
【Hello！校長】「英華仔」告別27年教學生涯離任　英華校長鄭鈞傑寄語學生︰做有價值的人

於1818年創辦的傳統名校英華書院，今年9月新學期改朝換代，半生為英華服務的鄭鈞傑校長退任，由港青基信書院校長陳狄安接替。鄭鈞傑校長離任前接受TOPick專訪，回顧自己的英華生涯，並寄語一眾「英華仔」要做個有價值的人。
即看：https://topick.hket.com/article/3047644/

專題影片
今日 10:00
詳情
×

【Hello！校長】「英華仔」告別27年教學生涯離任　英華校長鄭鈞傑寄語學生︰做有價值的人

於1818年創辦的傳統名校英華書院，今年9月新學期改朝換代，半生為英華服務的鄭鈞傑校長退任，由港青基信書院校長陳狄安接替。鄭鈞傑校長離任前接受TOPick專訪，回顧自己的英華生涯，並寄語一眾「英華仔」要做個有價值的人。
即看：https://topick.hket.com/article/3047644/

播放中
5:29
【Hello！校長】「英華仔」告別27年教學生涯離任　英華校長鄭鈞傑寄語學生︰做有價值的人
專題影片
今日 10:00
【Hello！校長】「英華仔」告別27年教學生涯離任　英華校長鄭鈞傑寄語學生︰做有價值的人
3:45
【恭喜哂】信置千萬豪宅得主　35歲廚師租樓變業主：開門一刻真是很興奮
專題影片
18:03 2021/09/15
【恭喜哂】信置千萬豪宅得主　35歲廚師租樓變業主：開門一刻真是很興奮
25:17
TOPick【#培育體壇Band1子女】免費分享會(第一集)：與何詩蓓啟蒙教練崔瑋俊Live Chat
專題影片
13:20 2021/09/13
TOPick【#培育體壇Band1子女】免費分享會(第一集)：與何詩蓓啟蒙教練崔瑋俊Live Chat
2:32
【打卡新景點】MiFFY Cafe 萌爆造型8.28 K11登場 必食芝士海鮮雜錦火鍋
專題影片
18:25 2021/09/10
【打卡新景點】MiFFY Cafe 萌爆造型8.28 K11登場 必食芝士海鮮雜錦火鍋
3:09
【TOPick親子】在學校做校董在家當「校長」　德萃創辦人徐飛生足7個樂做多仔公
專題影片
10:00 2021/09/10
【TOPick親子】在學校做校董在家當「校長」　德萃創辦人徐飛生足7個樂做多仔公
5:21
【TOPick親子】43歲心心入行做KOL闖出第二人生　單親媽身教混血愛兒︰要欣賞自己
專題影片
22:00 2021/09/04
【TOPick親子】43歲心心入行做KOL闖出第二人生　單親媽身教混血愛兒︰要欣賞自己
3:42
【炒股變送菜】長沙灣菜欄第三代傳人 棄百萬年薪為孝道繼承賣菜祖業
專題影片
14:28 2021/09/03
【炒股變送菜】長沙灣菜欄第三代傳人 棄百萬年薪為孝道繼承賣菜祖業
1:12
【期間限定】迪士尼推魔雪奇緣愛莎女王皇室盛宴　 每位$398經典點心+送主題精品
專題影片
15:50 2021/09/01
【期間限定】迪士尼推魔雪奇緣愛莎女王皇室盛宴　 每位$398經典點心+送主題精品
2:40
【2021中秋節】多款可愛+高貴+奢華月餅　WOL限量版木裝禮盒包威士忌夠環保【附早鳥優惠】
專題影片
12:15 2021/08/31
【2021中秋節】多款可愛+高貴+奢華月餅　WOL限量版木裝禮盒包威士忌夠環保【附早鳥優惠】
2:59
【明星育兒】不想兒子步後塵說港式普通話　黎諾懿著重語言能力多於分數
專題影片
18:55 2021/08/30
【明星育兒】不想兒子步後塵說港式普通話　黎諾懿著重語言能力多於分數
8:25
【水著考有Feel】MIRROR五子罕有騷長腿　阿Dee笑姜濤「臘腸」背後有原因
專題影片
16:56 2021/08/27
【水著考有Feel】MIRROR五子罕有騷長腿　阿Dee笑姜濤「臘腸」背後有原因
10:07
【力圖打排球】MIRROR挑戰謝影雪鄧俊文　保錡是非纏身獲ERROR兄弟力撐
專題影片
17:58 2021/08/22
【力圖打排球】MIRROR挑戰謝影雪鄧俊文　保錡是非纏身獲ERROR兄弟力撐
2:15
【東奧滑板】廿四味Brian踩足30多年板　夥拍K11 MUSEA開全港最大室內滑板場
專題影片
00:00 2021/08/20
【東奧滑板】廿四味Brian踩足30多年板　夥拍K11 MUSEA開全港最大室內滑板場
3:32
【開學系列】揹錯書包穿錯鞋影響孩子健康　揀書包運動鞋+正確執書包卸力貼士
專題影片
11:24 2021/08/19
【開學系列】揹錯書包穿錯鞋影響孩子健康　揀書包運動鞋+正確執書包卸力貼士
1:21
【東京奧運】恒基向港隊頒發逾1900萬獎金　林鄭：感謝商界支持運動員
專題影片
21:20 2021/08/18
【東京奧運】恒基向港隊頒發逾1900萬獎金　林鄭：感謝商界支持運動員
3:55
【家庭台專題影片】阿Dee接受李慧詩挑戰　姜濤+Alton承諾MIRROR與ERROR齊衝出香港
專題影片
14:52 2021/08/18
【家庭台專題影片】阿Dee接受李慧詩挑戰　姜濤+Alton承諾MIRROR與ERROR齊衝出香港
2:55
【親子好去處】大埔白鷺湖全港最大型水上運動競技場　必玩10米巨形滑梯+迷你飛人【附入場收費】
專題影片
13:25 2021/08/17
【親子好去處】大埔白鷺湖全港最大型水上運動競技場　必玩10米巨形滑梯+迷你飛人【附入場收費】
3:09
【Staycation】率先體驗St. Regis瑞吉酒店夏日住宿套餐　自選雙人早餐+500元消費額+健身訓練等禮遇
專題影片
20:14 2021/08/13
【Staycation】率先體驗St. Regis瑞吉酒店夏日住宿套餐　自選雙人早餐+500元消費額+健身訓練等禮遇
3:38
【TOPick親子】陪月On Call24小時日食6餐　酒店全港首推坐月住宿私隱度高
專題影片
22:00 2021/08/12
【TOPick親子】陪月On Call24小時日食6餐　酒店全港首推坐月住宿私隱度高
2:43
【飲食新熱點】 板神銅鑼灣過萬呎靚景旗艦店　5大區域必食人氣鐵板燒+名廚Omakase
專題影片
17:57 2021/08/10
【飲食新熱點】 板神銅鑼灣過萬呎靚景旗艦店　5大區域必食人氣鐵板燒+名廚Omakase