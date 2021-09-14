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【ET財經熱點1分鐘 】恒大財富爆雷有示威 9月難有改善 股價破底

恒大債務問題越演越烈，引發中國多地出現示威維權。恒大承認遇到前所未有的難關，又主動公布9月財務狀況，但都無助股價表現。
相關文章：https：//inews.hket.com/article/3058568/

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【ET財經熱點1分鐘 】恒大財富爆雷有示威 9月難有改善 股價破底

恒大債務問題越演越烈，引發中國多地出現示威維權。恒大承認遇到前所未有的難關，又主動公布9月財務狀況，但都無助股價表現。
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【ET財經熱點1分鐘 】恒大財富爆雷有示威 9月難有改善 股價破底
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