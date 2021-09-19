【示範單位】THE HOLBORN第A座28樓A1室示範單位！452呎2房

示範單位

THE HOLBORN示範單位以A座28樓A1室為藍本打造，屬於THE HOLBORN罕有供應的2房示範單位，，實用面積452平方呎，THE HOLBORN兩房示範單位焦點在於大廳同時設露台及工作平台，有對流作用，能加強通風。

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