【恭喜哂】信置千萬豪宅得主　35歲廚師租樓變業主：開門一刻真是很興奮

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信和集團及華置第一輪「打針抽樓」活動送出價值千萬元的觀塘凱滙豪宅單位，以及20份信用卡免找數簽賬額，日前已經完成抽獎，信和集團等昨日正式舉行頒獎儀式，其中抽中終極大獎凱滙單位，原來是正在租樓的35歲廚師，並稱「會繼續鼓勵親友考慮接種疫苗，為去旅行作好準備」。

內容詳見：信置觀塘凱滙千萬單位得主曝光 35歲廚師租樓變業主