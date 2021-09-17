近年不時在大銀幕看到林明禎的演出，由可愛殭屍奕小夏以至「大笑瑜伽」老師小瑤。雖然明禎是馬來西亞人，但因工作關係反而經常要港台兩邊跑，她又有否打算在兩地置業？
×
直播中
近年不時在大銀幕看到林明禎的演出，由可愛殭屍奕小夏以至「大笑瑜伽」老師小瑤。雖然明禎是馬來西亞人，但因工作關係反而經常要港台兩邊跑，她又有否打算在兩地置業？
今日 20:30
×
【理財Star Talk】女神都呻貴！ 明禎：「香港吃的住的都好貴啊！」 疫情下留港推遲大馬置業大計
3:19
20:30 2021/09/03
5:07
20:30 2021/08/20
4:36
20:30 2021/08/13
0:16
07:00 2021/08/13
4:09
20:30 2021/08/06
0:24
07:00 2021/08/06
0:21
07:00 2021/07/30
5:13
20:30 2021/07/23
0:19
07:00 2021/07/23
0:19
07:00 2021/07/16
3:56
20:30 2021/07/09
0:15
07:00 2021/07/09
0:19
07:00 2021/07/02
4:08
20:30 2021/06/25