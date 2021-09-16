大行降濠賭股目標價　濠賭股跌夠未？

濠賭股經過昨曰洗倉式下瀉後，今早普遍跌勢未止，唯獨銀娛 （00027） 能反彈倒升。澳門9月15日起諮詢修改博彩法，澳門賭牌續期成新焦點，在憂慮有機會不獲續發賭牌的疑慮下，摩通一舉下調全線濠賭股目標價、投資評級，多家股份目標價下調幅度更接近一半。濠賭股前景如何？勇者無懼可搏反彈？光大新鴻基財富管理策略師溫（比比）為你分析，立即點擊收看／收聽。
濠賭股經過昨曰洗倉式下瀉後，今早普遍跌勢未止，唯獨銀娛 （00027） 能反彈倒升。澳門9月15日起諮詢修改博彩法，澳門賭牌續期成新焦點，在憂慮有機會不獲續發賭牌的疑慮下，摩通一舉下調全線濠賭股目標價、投資評級，多家股份目標價下調幅度更接近一半。濠賭股前景如何？勇者無懼可搏反彈？光大新鴻基財富管理策略師溫（比比）為你分析，立即點擊收看／收聽。
濠賭股經過昨曰洗倉式下瀉後，今早普遍跌勢未止，唯獨銀娛 （00027） 能反彈倒升。澳門9月15日起諮詢修改博彩法，澳門賭牌續期成新焦點，在憂慮有機會不獲續發賭牌的疑慮下，摩通一舉下調全線濠賭股目標價、投資評級，多家股份目標價下調幅度更接近一半。濠賭股前景如何？勇者無懼可搏反彈？光大新鴻基財富管理策略師溫（比比）為你分析，立即點擊收看／收聽。