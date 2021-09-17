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恒大3333蟹貨怎麼辦　忍痛止血還是等反彈

中國恒大 （03333） 股價持續下滑，有散戶投資者指自己於4.5元撈貨，豈料低處未算低，現持一手蟹貨怎麼辦。中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）這樣建議，立即點擊收看／收聽。

今日 13:51
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恒大3333蟹貨怎麼辦　忍痛止血還是等反彈

中國恒大 （03333） 股價持續下滑，有散戶投資者指自己於4.5元撈貨，豈料低處未算低，現持一手蟹貨怎麼辦。中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）這樣建議，立即點擊收看／收聽。