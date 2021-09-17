世界有四大知名灣區，分別是紐約灣區、三藩市灣區、東京灣區，以及粵港澳大灣區，而粵港澳大灣區是當中人口最多、經濟增速最快的灣區。緊接下來一連五集的「肇慶睇真啲」系列，會緊貼大灣區其中一集最有潛力的城市—肇慶，與大家一起透視當中的優勢、潛力和機遇。
×
直播中
世界有四大知名灣區，分別是紐約灣區、三藩市灣區、東京灣區，以及粵港澳大灣區，而粵港澳大灣區是當中人口最多、經濟增速最快的灣區。緊接下來一連五集的「肇慶睇真啲」系列，會緊貼大灣區其中一集最有潛力的城市—肇慶，與大家一起透視當中的優勢、潛力和機遇。
今日 15:15
×
【2分鐘睇樓團—肇慶睇真啲】大灣區潛力大 肇慶成後起之秀 引港人注視
1:35
12:00 2021/09/15
1:32
12:00 2021/09/08
1:14
12:00 2021/09/01
1:21
12:00 2021/08/25
1:24
12:00 2021/08/18
1:26
12:00 2021/08/11
1:58
12:00 2021/08/04
1:33
12:00 2021/07/21
1:30
12:00 2021/07/14
2:47
12:00 2021/07/07
1:38
12:00 2021/06/30
1:33
12:00 2021/06/23
2:23
12:00 2021/06/16
1:39
12:00 2021/06/09
1:44
12:00 2021/06/02
2:59
12:00 2021/05/26
1:24
12:00 2021/05/19
1:11
12:00 2021/05/05