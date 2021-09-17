【2分鐘睇樓團—肇慶睇真啲】大灣區潛力大 肇慶成後起之秀 引港人注視

2分鐘睇樓團

世界有四大知名灣區，分別是紐約灣區、三藩市灣區、東京灣區，以及粵港澳大灣區，而粵港澳大灣區是當中人口最多、經濟增速最快的灣區。緊接下來一連五集的「肇慶睇真啲」系列，會緊貼大灣區其中一集最有潛力的城市—肇慶，與大家一起透視當中的優勢、潛力和機遇。